I 2018 reiste en av Troens Bevis sine feltarbeidere, Manju, til Mukta-folket og bosatte seg i landsbyen deres. Mukta-folket var usedvanlig fattige. De tilhører Mukta Kamaiya folket, som betyr «fri slave». Dette var kanskje verdens siste myndighetsgodkjente slavefolk og ble etter mange generasjoner som slaver satt fri i år 2000. De er fortsatt sett ned på i Nepal

En dag fikk feltarbeideren be for ei dame i landsbyen med sterke personlighetsforstyrrelser. Hun ble helt frisk, og det førte til at både hennes mann, fire døtre og flere andre i landsbyen tok i mot Jesus.

Det ble starten til en menighet i landsbyen der Manju er hjørnesteinen.

Landsbyen fikk tilsendt støtte av Troens Bevis til å grave to brønner. Dette skulle hjelpe dem med å få nok vann til å produsere mer mat. I begynnelsen av desember i 2020 kunne Manju rapportere om at avlingene er større enn noen gang, takket være brønnene.

Det betyr at landsbyfolkene nå får sin egen matforsyning, samtidig som det blir ekstra grønnsaker til å selge på markedet, og dermed vil bidra til å bedre levevilkårene for familiene i landsbyen.

-Det er veldig inspirerende når en kan se slike konkrete resultater der misjon og praktisk hjelp kan gå hånd i hånd, sier Glenn Tønnessen fra Troens Bevis som også har vært nede å besøkt området.

Manju kan også fortelle at 13 nye i landsbyen har kommet og blitt frelst den siste tiden!

Nå er planen å hjelpe den neste «tørre» Mukta-landsbyen med to nye brønner samtidig som evangeliet forkynnes.