«Be for landet vårt»

Maya er en av Troens Bevis sine tre feltledere i Myanmar, landet som nå opplever sitt tredje militærkupp siden 1962.

Maya bor i Yangon sammen med sin mann. Der driver de et utstrakt arbeid. De har en stor nød for den yngre generasjonen.I tillegg driver de rusarbeide, bibelskole og barnehjem, samtidig som de er ute og evangeliserer og planter menigheter.

De to andre feltlederne bor i Thailand, der de overser innfødte evangelister i flere asiatiske land, deriblant Mynmar, Laos, Kambodsja og Kina. Med bosted i Thailand er de fri til å reise og bevege seg over grensene på et vis som ikke er mulig med fast bostedsadresse i flere av de andre landene som Troens Bevis støtter arbeid i.

Overrasket

Alle tre feltledere forteller om en felles bevegelse i Myanmars befolkning etter militærkuppet, som har overrasket dem stort. De er svært imponert over hvordan hele befolkningen, fra den øverste sosiale rang til de nederste på rangstigen, står sammen og hjelper hverandre. Plutselig har klasse, kultur og religionsskiller forsvunnet mens de kjemper for et felles mål, landets frihet fra et militært diktatur.

-Myanmar er blitt et eksempel på grunn av enheten som innbyggerne viser. Ikke bare blant de kristne, men blant hele befolkningen. Alle har kommet sammen på tvers av samfunnsklasse og religion og kultur. De trosser frykten for å sikre friheten for sine barn og fremtidige generasjoner, forteller den ene av feltlederne på telefon fra grensen til Myanmar.

Son Maung*, som bor i det gyldne triangel mellom Thailand, Laos og Myanmar sier:

-Etter militærkuppet kan jeg se at folk er triste og sinte og at de vil kjempe for sin fremtid, selv om de vet at det ikke er lett å ta opp kampen mot militæret, og Kina, som (trolig) støtter dem. Men jeg oppmuntrer evangelistene til å kontrollere følelsene sine og fortsette med arbeidet, samtidig som de ber for og oppmuntrer de lokale kristne. Vi er bekymret for flere av pastorene som vi vet har gått på veier der flere er blitt skutt, drept, arrestert eller har forsvunnet.