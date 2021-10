David forteller at de gjennom arbeidet håper å vinne mange mennesker for Jesus og at dette skal være med å bety en stor forskjell i området. Samtidig så ser han et skifte i den yngre generasjonen som gir han et stort håp for fremtiden.

«Den yngre delen av befolkningen virker til å være mer intelligente enn før. De tror ikke nødvendigvis alt de hører og man skal ha gode argumentasjoner for å overbevise de om noe. Men dersom man bygger en god relasjon med dem og utstråler noe ekte, da er det lettere å jobbe med dem. De hører etter og tror det du sier. Derfor jobber vi mye med å få gode relasjoner med unge blant annet gjennom musikk og fotball».